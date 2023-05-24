В Новосибирской области отмечен дефицит осадков в апреле и мае-2023

В Новосибирской области в мае выпало всего 9% от нормы осадков.

В Новосибирской области зафиксировали дефицит остатков. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в апреле в регионе выпало всего 23% месячной нормы осадков, а в мае — вообще 9%. Пока угрозы будущему урожаю нет. И если конец мая и начало июня в регионе будут дождливыми, то, по мнению Вильфанда, засухи можно будет не опасаться.

Подобная ситуация сложилась также в Омской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске в июне ожидаются дожди и до +27 градусов.