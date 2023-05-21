В июне в Новосибирске ожидаются дожди и жара до +27 градусов

Июнь в Новосибирске будет пасмурным и дождливым.

В Новосибирске в июне синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду. Впрочем, при этом будет достаточно тепло — до +27 градусов. Об этом сообщают погодные сервисы.

Дожди будут лить как минимум на протяжении 7 дней в течение месяца. Непривычно холодной, по данным «Гисметео» — всего до +16 градусов — будет первая неделя летнего месяца. Но уже с 5 июня температура воздуха начнет подниматься. Воздух прогреется до +27 градусов.

Затем снова похолодает: +20...+25 градусов днем и +11...+17 градусов — ночью. В конце месяца снова пойдут дожди.

Всего в течение первого летнего месяца новосибирцы смогут насладиться только 11 солнечными днями.

До конца мая в областной столице также не будет особого тепла: столбики термометров, по данным Западно-Сибирского УГМС, будут держаться на отметке +19...+22 градуса, будет немного ветрено, но дождей не ожидается.

Напомним, ранее Сервис «Яндекс. Погода» опубликовал прогноз погоды на лето-2023 в Новосибирске.