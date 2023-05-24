В Новосибирске стала известна программа празднования 130-летия города

В Новосибирске День города будут отмечать 24-25 июня.

В Новосибирске весь июнь будут продолжаться мероприятия, приуроченные к 130-летию города. Об этом во время пресс-конференции ТАСС рассказала заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

В этом году праздник пройдет под девизом: «Новосибирск — мой город!».

24 июня

Открытие празднования 130-летия Новосибирска состоится 24 июня, в 17.00, на площади Ленина. Впервые в этом году в Новосибирске пройдет плац-парад, в котором примут участие 11 духовых оркестров. Музыканты из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Луганска, Донецка, Владивостока, Казани, Кемерово, Барнаула и других регионов страны исполнят музыку новосибирского композитора Александр Зацепина и попурри из песен, посвященных сибирской столице. Изюминкой парада станет выступление конного оркестра из Республики Тыва.

Перед открытием, начиная с полудня, на площади Ленина будет проходить праздничный концерт с награждением почетных жителей города и победителей различных конкурсов.

После окончания блиц-парада откроется Международный фестиваль цветов под названием «Времена года». В этом году он будет символизировать «ворота в Азию». Среди участников фестиваля будут флористы из Китая, Сингапура, Вьетнама и других азиатских стран. Фестиваль цветов обещает стать поистине экзотическим и невероятно красочным событием в жизни города. Для его подготовки с 3 июня по 10 июля улица Ленина будет закрыта для движения автотранспорта.

В этот же день, в 16.00, в парке «Арена» пройдет VKFest. Это федеральный проект, к которому Новосибирск впервые присоединится в этом году. Начнется фестиваль с мастер-классов и конкурсов, настольных игр и танцевальных батлов, также здесь будут работать локации для скейтеров, граффитистов, вордшопперов и др. Для маленьких посетителей будет предусмотрена фотозона с ростовыми куклами, криошоу и шоу мыльных пузырей. В зоне ХК «Сибирь» можно будет сыграть в гигантский дартс, попасть в «девятку» в бросковой зоне и сделать фото со Снеговиком КХЛ.





С 18.00 до 22.00 в парке будут выступать Баста, Эльдар Джарахов, Feduk, Севиль из группы Artik & Asti, OGBuda, группы Filatov & Karas, DeadBlonde, GSPD и другие.



На Михайловской набережной в это время будет проходить Фестиваль креативных индустрий.

25 июня

25 июня с самого утра в Новосибирске начнется зарядка для чемпионов, в которой примет участие космонавт Анна Кикина.

В полдень на площади Ленина стартует марафон «Город танцует». В этом году танцевальные мастер-классы для горожан проведут звезды и наставники «Танцев на ТНТ» Егор Дружинин, Александр Транов, Влад Ананьев. С 14 до 16 часов они будут танцевать на площади Ленина вместе с горожанами.

В 14 часов там же начнется программа «Город поет». Впервые взрослый сводный хор жителей Новосибирска совместно с детским сводным хором исполнит любимые всеми песни Александра Зацепина: «Есть только миг», «Песенка о медведях», «Разговор со счастьем» и «Ищу тебя». Также в концертную программу будут включены лучшие номера городского творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска».

После этого праздничную программу продолжит молодежный блок «Голоса большого города», в котором примут участие в том числе победители конкурса «Студенческая весна -2023». Здесь будут предусмотрены спортивные локации стрибол, ГТО, армреслин, баскетбол и пр.

На Михайловской набережной в это время будет проходить Гастрономический фестиваль «Сибирская кухня», участники которого установят мировой рекорд по приготовлению самого большого количества биточков из сибирской щуки.

Локальные концертные площадки развернутся в районных парках. Там же продолжатся выступления духовых оркестров. В Березовой роще будет работать «Аллея активного города».

Завершится день города совместным выступлением духовых оркестров. В финале по Оби проплывет огромный торт. Салюта в этом году на День города не будет. Правда, небольшие пиротехнические эффекты организаторы торжества все же обещают.

Для удобства горожан, желающих посетить праздник, центральные улицы города будут перекрыты. График работы метро будет продлен на 1 час.

Более подробная программа праздника будет известна позже.

Напомним, ранее вице-мэр Новосибирска назвала песни, которые будут звучать на День города.