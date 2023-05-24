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общество

В Новосибирске суд вынес решение по делу о нападении на офис микрозаймов

Фото: pixabay.com

В Новосибирске грабителю, напавшему на офис микрозаймов, дали 5 лет.

В Новосибирске 24 мая Ленинский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю города, которого обвиняли в разбойном нападении на офис микрозаймов.

Согласно материалам дела, в феврале 2023 года мужчина зашел в офис по выдаче микрокредитов «Деньги в руки» и, угрожая сотруднику ножом, потребовал отдать ему деньги. Таким образом он похитил имущество компании и конверт с деньгами, в котором находилось 1600 рублей.

Суд приговорил разбойника к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее в Новосибирске заключенного осудили за вербовку в АУЕ * в колонии.

#Новосибирская область #суд #разбой #микрофинансовая организация
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