В школах Новосибирска начали проводить последние звонки с 23 мая

С 23 мая школы Новосибирской области начали проводить последние звонки у выпускных классов.

До 26 мая в Новосибирске в большинстве школ прозвенит последний звонок, завершая учебный год. Некоторые учебные заведения уже провели праздничные мероприятия во вторник, 23 мая.

Каждая школа самостоятельно определяет дату проведения последнего звонка. После этого наступают летние каникулы, а учащиеся 9 и 11 классов готовятся к сдаче выпускных экзаменов.

Губернатор Новосибирской области, Андрей Травников, поздравил школьников с окончанием учебного года через свой личный Telegram-канал. Он пожелал выпускникам сдать экзамены и поздравил с с окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь.

Напомним, что учащиеся 11 классов будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии в рамках ЕГЭ 26 мая 2023 года.

В этом году последний звонок прозвучал для более чем 14 тысяч выпускников 11-х классов и свыше 33 тысяч девятиклассников в Новосибирской области. Среди них 1280 школьников надеются на получение престижной медали "За особые успехи в учении". Сиб.фм публиковал фотоотчет с последнего звонка в школе №219.