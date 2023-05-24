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общество

В Томске виновника ДТП с врачами приговорили к 17,5 годам колонии строгого режима

Фото: Анна Ковалёва, "КП-Томск", пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске состоялся суд над виновником ДТП, в котором погибли 4 врача.

В Томском районном суде 24 мая вынесли приговор водителю, по вине которого 14 декабря прошлого года погибли четверо врачей. Об этом сообщает издание «КП-Томск».

Согласно материалам дела, мужчина угнал КАМАЗ и на 46-м километре автодороги Томск — Мариинск столкнулся с автомобилем «скорой помощи». Врачи ехали на помощь роженице в Зырянское. После столкновения оба автомобиля загорелись.

Фото В Томске виновника ДТП с врачами приговорили к 17,5 годам колонии строгого режима 2

Фото В Томске виновника ДТП с врачами приговорили к 17,5 годам колонии строгого режима 3

В машине находился замглавврача областного перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Карманова; главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии, завотделением анестезиологии-реанимации ОПЦ Юрий Бочков; медсестра ОПЦ Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын. Все погибли.

Угонщик был взят под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 человек погибли в результате страшного ДТП в Республике Тыва.

#Новосибирская область #Томская область #авария, дтп
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