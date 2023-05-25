Более 10 млн рублей собрал онлайн марафон ОНФ «Все для Победы»

Этих денег хватит, чтобы обеспечить квадроциклами и снаряжением 7 боевых подразделений.

24 мая в 8 утра под эгидой проекта Народного фронта «Все для Победы!» стартовал суточный онлайн марафон в поддержку бойцов — участников спецоперации на Донбассе. И уже к 14.30 было собрано более 10 млн. рублей, а в марафоне приняли участие 6783 человека. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

Завершился марафон сегодня, 25 мая, в 8 утра. Организаторы отмечают, что собранных денег хватит для того, чтобы обеспечить квадроциклами и снаряжением семь подразделений.

По словам Сергея Горбунова, заместителя руководителя Исполкома Народного фронта, все средства будут потрачены на закупку именно того, что нужно сейчас нашим бойцам. Для этого волонтеры ОНФ находятся в постоянном контакте с военнослужащими.

Так, на линии соприкосновения очень нужны металлоискатели, тепловизоры, тепловизионные прицелы, аптечки и многое другое. В условиях боевых действий быстро приходит в негодность военная форма. А летом участники СВО нуждаются в компактных окопных холодильниках и генераторах для них.

По данным командира артиллерийского дивизиона 2-го армейского корпуса с позывным «Тобол», одно подразделение в боях теряет до 4 коптеров в неделю, а они незаменимы для разведки и позволяют значительно сократить расход боеприпасов и сохранить жизни людей. И Народный фронт уже закупил и доставил на линию боевого соприкосновения более 1700 коптеров с учетом запросов бойцов по комплектации и типам техники.

В целом, ОНФ отправляет грузы на передовую по 3-4 раза в неделю. В числе кураторов проекта — 32 военкора ведущих федеральных СМИ.

Принять участие в общем сборе военкоров можно на сайте pobeda.onf.ru. На собранные деньги волонтеры планируют купить более 200 квадроциклов, тепловизоры, перископы, металлоискатели, зарядные устройства и многое другое. Помощь от россиян получат более 50 боевых подразделений.

Напомним, ранее сообщалось, что Народный фронт собирает данные об ошибках при частичной мобилизации.