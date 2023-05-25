В Новосибирске установят два комплекса дорожных камер за 17,2 млн рублей

Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установят на Левом берегу на Новосибирска.

В Новосибирске идет поиск подрядчика для установки двух новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на левом берегу города. Согласно данным с сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 17,2 млн рублей, а заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Управление контрактной системы".

По задокументированным планам, новые комплексы будут установлены на пересечении улиц Титова и Серафимовича, а также на улице Петухова от дома 57 до дома 67. Подрядчик должен установить комплексы в течение 40 дней после заключения контракта, а общий срок выполнения работ составляет 90 дней.

Комплекс, установленный на перекрестке Титова и Серафимовича, будет отслеживать нарушения ПДД со стороны улиц Римского-Корсакова, Костычева, Степной и Плахотного. Он будет контролировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутые ремни безопасности и другие нарушения. Комплекс, установленный на улице Петухова, будет контролировать аналогичные нарушения со стороны улицы Бородина и площади Кирова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой на улице Кирова.