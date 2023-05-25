Над Новосибирском пилотов самолёта попытались ослепить лазером

Инцидент произошёл с пилотами самолёта, летевшего в Иркутск.

В ночь на 24 мая пилоты авиакомпании S7, выполняющие рейс в Иркутск, столкнулись с лазерной атакой. Инцидент произошёл над Новосибирском, когда мощный луч попытался ослепить членов экипажа, пишет телеграм-канал Babr Mash.

Самолёт находился в воздухе ночью, когда над Октябрьским районом кабину пилотов заполнил ярко-зелёный свет. Предположительно, источником лазерного луча стало здание школы №155.

Инцидент не продолжался долго, и самолёт благополучно приземлился. В настоящее время транспортная прокуратура занимается расследованием произошедшего.

Напомним, ранее в аэропорту Новосибирска заметили самолёт-фотоаппарат Ан-30.