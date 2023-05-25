Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
25 мая, 20:20
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня
25 мая, 20:20
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня 18:15
проиcшествия

Над Новосибирском пилотов самолёта попытались ослепить лазером

Фото: Pixabay.com

Инцидент произошёл с пилотами самолёта, летевшего в Иркутск.

В ночь на 24 мая пилоты авиакомпании S7, выполняющие рейс в Иркутск, столкнулись с лазерной атакой. Инцидент произошёл над Новосибирском, когда мощный луч попытался ослепить членов экипажа, пишет телеграм-канал Babr Mash.

Самолёт находился в воздухе ночью, когда над Октябрьским районом кабину пилотов заполнил ярко-зелёный свет. Предположительно, источником лазерного луча стало здание школы №155.

Инцидент не продолжался долго, и самолёт благополучно приземлился. В настоящее время транспортная прокуратура занимается расследованием произошедшего.

Напомним, ранее в аэропорту Новосибирска заметили самолёт-фотоаппарат Ан-30.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в