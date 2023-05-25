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общество

Новосибирский зоопарк показал игры белых медвежат

Фото: Владимир Габов / Новосибирский зоопарк

Белые медвежата устроили игры в Новосибирском зоопарке.

В Новосибирском зоопарке запечатлели на фото игры двух белых медвежат.

Детёныши белых медведей Кая и Герды родились еще 16 декабря. На момент публикации им 5 месяцев.

Первые полтора месяца их мать Герда проводила с ними, а вольер был закрыт от посетителей: зверей нельзя было беспокоить. Также после рождения из вольера ушел и отец, Кай. Его перевели в соседний отсек, чтобы он не мешал Герде восстанавливаться.

Фото Новосибирский зоопарк показал игры белых медвежат 2

Как рассказывал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило, новорождённый медвежонок размером с ладонь, весит около 500 граммов. Он абсолютно беспомощный и полностью зависит от матери.

На первые прогулки медвежата с мамой вышли только в марте.

Фото Новосибирский зоопарк показал игры белых медвежат 3

Во второй половине апреля ветеринары выяснили пол медвежат. Обе оказались девочками. После этого зоопарк предложил всем желающим выбрать имена для молодых хищников. Предложения можно прислать до 27 мая, а итоги объявят 1 июня в зоопарке.

Фото Новосибирский зоопарк показал игры белых медвежат 4

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Сергей Щукин
Журналист

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