Организатор ярмарки на ГБШ в Новосибирске хочет продлить срок ее действия на 5 лет

Однако Арбитражный суд отказал предпринимателю.

В январе этого года индивидуальный предприниматель Данил Устюгов обратился в мэрию Новосибирска за разрешением на организацию ярмарки на Гусинобродском шоссе рядом с ТЦ «Дружба». На что городские власти «дали добро». Работа ярмарки была определена на период с 27 февраля по 31 декабря 2023 года, пишет Прецедент.

В марте гражданин обратился в мэрию с требованием продлить срок работы ярмарки на 5 лет. На этот раз ему отказали и он решил оспорить такое решение в суде, и потребовал запретить мэрии до вынесения судебного решения предоставлять данную территорию другим лицам для проведения ярмарок, а также просил взыскать с городских властей 500 тысяч рублей.

Однако Арбитражный суд Новосибирской области отказал сибиряку в удовлетворении требований, так как к моменту подачи иска продление работы ярмарок на срок до 5 лет не было регламентировано профильным постановлением правительства Новосибирской области.

Но в процессе разбирательства, в документ были внесены соответствующие поправки, и теперь предприниматель может повторно обратиться в мэрию с заявлением о продлении работы ярмарки в районе ГБШ на срок до 5 лет.

Напомним, в Новосибирске предприниматель рассказал о проблемах туалетного бизнеса из-за отсутствия культуры у горожан.