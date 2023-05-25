Первые цветы появились на свет в парке Монрепо в Ленобласти

В парке Монрепо распустились первые ландыши.

С приходом тепла в Ленинградскую область природа словно запела и начала активно зелениться. Так, недавно в выборгском парке Монрепо распустились первые ландыши, пишет Onine47.

Тонкий аромат этих миниатюрных белых цветов совсем скоро распространится по всей территории заповедника, так что насладиться им сможет каждый из посетителей. При этом прогулки тоже станут живописнее благодаря нежному виду ландышей.

Однако цветут эти душистые растения совсем недолго. Всего около трех-четырех недель.

Напомним, назван регион Сибири, где сильнее всего подорожали цветы.