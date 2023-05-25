Под Новосибирском пожилую учительницу лишили соцподдержки

В Купинском районе благодаря прокуратуре учительнице выплатили более 42 000 рублей компенсации за отнятые льготы.

В Купинском районе Новосибирской области в прокуратуру обратилась учительница, которая более 35 лет отработала в Чумашинской средней школе. Женщина пожаловалась, что после выхода на пенсию местный Центр соцподдержки прекратил компенсировать ей оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Женщина вышла на досрочную педагогическую пенсию в 2010 году и до декабря 2021 года получала все положенные компенсации. Однако потом орган социальной защиты прекратил выплачивать учительнице компенсацию, мотивируя это тем, что на момент увольнения она еще не достигла пенсионного возраста.

Прокуратура защитила права сельчанки. По решению Купинского районного суда ей возобновили предоставление льгот и выплатили более 42 000 рублей компенсации.

В Новосибирске прокуратура заявила о риске нарушения сроков строительства школ.