Под Новосибирском ротвейлер покусал двух детей

Жительница посёлка в Новосибирской области заявила о нападении собаки.

В коттеджном поселке Березки-2, расположенном недалеко от Новосибирска, произошло нападение ротвейлера на двух девочек. Согласно сообщению, опубликованному в группе "АСТ-54" местной жительницей, собака, сбежавшая от своего владельца, нанесла одной из девочек тяжелые травмы на руки и ноги, а другую покусала.

В сообщении также отмечается, что хозяин собаки лишь извинился за случившееся, утверждая, что не заметил, как собака выскочила. Весь поселок охвачен паникой, и теперь родители беспокоятся отпускать своих детей на улицу, так как собака, раз ощутив вкус крови и не получив наказания, вероятно, повторит свои нападения.

К сообщению также приложены якобы комментарии со словами хозяина собаки о произошедшем. По его словам, дети открыли ворота для собаки. Он также выразил готовность оплатить лечение пострадавших детей. Из приложенных сообщений становится понятно, что одна из пострадавших девочек была доставлена в больницу.

Напомним, владельцев кусучих собак будут штрафовать на 200 тысяч рублей.