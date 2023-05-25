Под Новосибирском в Бердском заливе вновь всплыла мёртвая рыба

Продолжается всплытие мертвой рыбы в Бердском заливе.

Берега Бердского залива все еще усыпаны трупами рыбы, о чем свидетельствуют новые фото- и видеоматериалы, опубликованные местными жителями в социальных сетях.

Специалисты нескольких надзорных ведомств — прокуратуры, Росприроднадзора и Росрыболовства — проводят расследование причин массовой гибели рыбы.

Глава МУП "КБУ" Анатолий Пронюшкин, в беседе с изданием "Бердск Онлайн", заявил, что комбинат не совершал фекальные сбросы и не имеет отношения к произошедшему происшествию.

В настоящее время проводятся анализы проб воды. Результаты будут известны на следующей неделе.

Напомним, на прошлой неделе в местных СМИ была опубликована информация о массовой гибели рыбы. Судя по фотографиям, размещенным местными жителями, большое количество мелкой рыбы было обнаружено на берегу Бердского залива в понедельник, 22 мая. На место происшествия выехал прокурор Бердска Аркадий Козлов, сопровождаемый представителями МУП "КБУ" города. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.