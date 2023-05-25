«Правая нога на руле»: режиссер из Новосибирска снял фильм о женщине без обеих рук - она воспитывает детей, водит машину и рисует

Мастером на все ноги называется себя героиня этого фильма. Чтобы об этой сильной женщине узнали как можно большее количество людей, сибирским режиссёром и был задуман документальный проект.

Знакомясь и узнавая о сильных людях, мы тоже становимся сильнее, уверен автор кинопроекта, режиссёр из Новосибирска Дмитрий Кабанов (известен серией короткометражек о необычных и сильных духом людях). Очередной девятиминутный сюжет, о котором идёт речь, опубликован на Youtube-канале «Люди как люди». Он повествует о нелегкой судьбе 45-летней жительницы Махачкалы, родившейся без рук.

Испытания на голову Сакинат Магомедовой посыпались, ка из рога изобилия, в первые же минуты после её рождения. Родственники её мамы настаивали на отказе от ребенка-инвалида, но женщина забрала девочку домой и растила её одна (отец Сакинат сбежал сразу после известия о рождении особенной девочки). Счастье мамы и дочки длилось недолго, когда Сакинат исполнилось 13 лет мама скоропостижно скончалась, а безрукому подростку пришлось справляться с тяготами сиротской жизни самостоятельно.

Сложные жизненные обстоятельства не сломили сильный дух Сакинат. Она выросла вполне самостоятельным человеком, вышла замуж и родила здорового сынишку (правда, муж, опасаясь рождения инвалида, покинул семью). Зато второе замужество подарило ей дочку и снова вполне здоровую.

К тридцати годам жизнерадостная и неунывающая женщина увлеклась спортом в клубе паратхэквондо. Несмотря на то, что в этом возрасте спортсмены обычно покидают ринг, Сакинат доказала — невозможное может быть возможным, если очень захотеть.

После нескольких лет упорных тренировок она стала титулованной спортсменкой, многократной чемпионкой России и Европы (на Чемпионате мира выступала с травмой колена, не желая упускать шанс). За спортивные достижения и мужество правительство республики наградило спортсменку квартирой в 90 квадратных метров.

На сегодняшний день (и это отражено в мини-фильме) женщина всё делает ногами — включает газ, ставит чайник и даже варить суп. Сакинат умеет ногами красиво рисовать и прекрасно краситься. Также она водит автомобиль с помощью ног: «Ко всему в жизни надо приспосабливаться. Мастер на все руки...А я мастер на все ноги», оптимистично заявляет сильная и красивая женщина. А ещё Сакинат Магомедова вошла в книгу «100 подвигов обычных людей».

В соцсетях у Сакинат очень много подписчиков и друзей. За моральной поддержкой к ней обращаются тысячи людей. Всем она даёт советы, пропитанные собственным потом и болью:

· не бойтесь сделать первый шаг и проявить инициативу, некоторые люди медлят, проявляют нерешительность, боятся и в итоге совершают ошибку, предопределяющую судьбу;

· чтобы добиваться чего-то, нужно иметь мотивацию — ваша цель поможет вам преодолевать трудности и проблемы;

· в любом состоянии вы должны реализовывать себя, не жаловаться, а трудиться.