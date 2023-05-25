Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин прокомментировал изнасилование девочек в Новосибирске

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал задержание подозреваемого в изнасиловании девочек в Новосибирске.

20 мая в Новосибирске мужчина в военной форме надругался над двумя девочками, 10 и 12 лет за гаражами у улицы Разъездная. Менее чем через неделю его задержали. Это прокомментировал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью с изданием Daily Storm.

«я их [заключённых] брал туда [в состав ЧВК «Вагнер»] по очень важной причине — чтобы дети других граждан не погибали и матери не рыдали. И поэтому эти заключенные: часть из них погибли, часть из них вышли на свободу и совершают преступления в 25 раз меньше, чем это было всегда до этого», — отметил предприниматель.

По данным телеграм-канала Baza, мужчина был одет в военную форму и угрожал девочкам оружием: обещал подорвать гранату, если они не будут его слушаться. Несовершеннолетние рассказали все родителям дома. Мужчина запомнился им военной формой. Следователи возбудили уголовное дело по факту насильственных действий. 24 мая его задержали и арестовали.

Евгений Пригожин отметил, что если он и дальше сможет подписывать контракты с заключёнными, то насильнику придётся тяжело.

«Если будет принято решение, что я дальше забираю заключенных, тех, которые вышли и совершили преступление, и если их будут возвращать в ЧВК "Вагнер", то поверьте, наказанием данного конкретного гражданина родители этих девочек будут довольны», — заключил глава ЧВК «Вагнер».