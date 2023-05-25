Семьи погибших в зоне СВО сотрудников МЧС получат по 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении выплат семьям погибших и раненных на территории СВО сотрудников МЧС.

Президент России Владимир Путин 24 мая подписал указ о введении выплат семьям погибших и раненных на территории СВО сотрудников МЧС. Семьям погибших будут выплачивать по 5 млн. рублей, а семьям раненных — по 3 млн. Документ опубликован на портале правовой информации.

В тексте Указа говорится, что «в случае гибели военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, работников МЧС, выполнявших возложенные на них задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период проведения специальной военной операции <...>, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях».

В случае ранения сотрудника МЧС при выполнении задач в зоне СВО, его семья получит 3 млн. рублей. Выплаты могут назначаться в случаях, которые наступили со дня начала специальной военной операции РФ на Украине — 24 февраля 2022 года.



Также весной в ГД РФ были внесены законопроекты, которые должны упростить процедуру признания участников СВО погибшими или пропавшими без вести, чтобы упростить членам их семей получение компенсационных выплат.

Напомним, ранее сообщалось, как новосибирцы помогают бойцам в зоне СВО.