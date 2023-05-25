«Сердце остановилось»: три мамы из Новосибирска рассказали, как потеряли и нашли своих детей

Жительницы Новосибирска поделились реальными историями пропажи своих детей: перепуганные матери звонили в полицию, молились и проверяли заброшенные стройки.

Ежегодно во всем мире 25 мая отмечается Международный день пропавших детей. В Новосибирской области каждый год пропадают десятки несовершеннолетних. Кого-то находят в течение суток, а кто-то исчезает навсегда. Сиб.фм пообщался с матерями, которые теряли своих детей. Женщины рассказали, что чувствовали и о чем думали, пока шел розыск.

«С тех пор и пошла седина»





Сегодня Евгения Кондратьева вспоминает историю внезапной пропажи дочери с улыбкой, а тогда, 20 с лишним лет назад думала, что больше никогда не сможет улыбаться.

«Исчезновение ребенка — это не просто страшно. Это не передать словами. Ты вроде должен действовать, что-то делать, куда-то бежать. А руки-ноги не слушаются. При этом паника нарастает постепенно.

Сначала ты думаешь: «Что-то долго гуляет». Потом — «Почему не идет домой?». Дальше-больше: «Она что, время не видит?! Сколько уроков сегодня было? А была она вообще после школы дома?»

Тревога нарастает как снежный ком, и ты понимаешь, что в одиночку справиться нереально.

Сейчас родителям проще контролировать перемещения своих детей — мобильные телефоны, умные часы с датчиками и прочее.

А тогда пейджеры-то не у всех были...

Когда часы показали 19 вечера, я позвонила в милицию.

Разговор, конечно, был не из приятных.

—А часто у вас девочка пропадает?

—А у вас полная семья?

—А были перед этим конфликты? Наказывали ли вы ребенка?

Нет! Нет, конечно.

Третьеклассница, отличница, любимый ребенок. О каких наказаниях и конфликтах может идти речь?!

В общем, спустя час я уже вместе с участковым ходила по квартирам подруг дочери. Все девочки были дома, с мамами...

Надежда появилась случайно. Мы позвонила в квартиру подруги дочери, Жени, но дверь не открыли. Сотрудник начал звонить настойчивее, так как ему послышались звуки внутри. Потом он говорил что-то вроде «девочки, откройте», а в ответ — гробовая тишина.

Тогда я решила попытать удачу.

Позвала ее: Маша, это мама, ты тут?

Даже сейчас вспоминаю это — и слезы на глазах.

Слышим — дверь открывается. На пороге стоят две перепуганные дурочки. Моя, и ее подружка Женя.

Конечно, в первую секунду я думала, что начну ругаться. Но вместо этого попыталась «включить» взрослого и не устраивать истерик.

—Почему домой не шла?

—Мы телевизор смотрели.

—А почему дверь не открывали?

—Напугались. Думали, вдруг, воры.

Что было дальше, плохо помню. Вроде, заполняла какой-то бланк участкового, давала объяснения, благодарила за помощь. Но в таком максимально туманном состоянии.

Сейчас, с высоты прошедших лет, я понимаю, что это было состояние счастья, эйфории. Когда ты готовишься к худшему, а все заканчивается хорошо.

Кажется, с тех пор у меня появилась первая седина. И с тех пор я всегда на связи с дочерью. Она взрослая, живет в другом городе, но ни одного дня не обходится без «Доброго утра» и «Спокойной ночи».

«На крыше грелись у костра».





К своим 60 годам Надежда многое видела и пережила, но пропажу детей запомнила на всю жизнь. Двое сыновей не раз задерживались, возвращаясь домой после школы. Сначала у нее не было никакой паники.

«Дорога из школы домой — дорога приключений. Соблазнов много, и дети время своё редко контролируют. Поиграть в прятки на детской площадке, поболтать с подружкой. Про родителей никто не думает в таком возрасте», — делится она.

Но спустя пару часов, когда мальчики уже должны были прийти домой обедать, никто в дверь так и не постучался.

«Если ребенок не находится в течение первых нескольких часов — вот тогда приходят дурные мысли. Я была уверена, что все будет хорошо, но назидательной лекции не миновать», — отметила Надежда.

На улице стало темнеть, и тогда женщина почувствовала что-то неладное, ведь мальчики в такое время уже сидят за домашним заданием.

«Я взяла свою дочь и пошла искать их. А вокруг одни поля, темнота. Мы шли по какой-то тропинке и звали мальчишек. Неожиданно появился какой-то мужик и спросил: вы кого тут ищите? Здесь никогда никого не бывает. В этом момент мороз пошел по коже», — вспоминает Надежда пережитое время.

Только спустя время на местной стройке женщина со своей дочерью увидели свет и решили проверить.

«К счастью, вдалеке мы увидели маленький огонек, оказалось, что эти хулиганы гуляли по стройке нового магазина и замерзли, они развели костёр на крыше и грелись», — со смехом вспоминает Надежда, добавив, что лучшее чувство для матери — видеть своих детей здоровыми.

«Тренер проворонил»





Сын Анастасии — первоклассник, занимается плаванием. После школы она всегда отводила мальчика на тренировку, однако в этот раз Миша забыл телефон дома.

«Я попросила тренера, чтобы после плавания он сказал Мише, что его телефон дома и нужно идти домой», — рассказывает Анастасия.

После того, как отвела сына на тренировку, сибирячка поехала за дочкой в детский сад, однако по возвращению домой Миши дома не оказалось.

«Сердце почти из груди вырвалось, когда я не увидела сына дома. Прошло уже два часа. Я мигом побежала в сторону бассейна. Тренер мне сказал: ой, я забыл ему сказать, тренировка давно закончилась. В тот момент я его чуть не убила, только потом успокоилась. Молодой ведь, без опыта», — делится она.

После пропажи Анастасия быстро осмотрела спорткомплекс и территорию и побежала домой звонить в полицию.

«Я побежала домой, так как там маленькая дочка, она бы не открыла Мише дверь. Полицейские быстро приняли мою заявку и спросили приметы. Я стала молиться», — вспоминает женщина.

К счастью, все обошлось. Мальчик подумал, что потерял телефон и искал его после тренировки, а затем решил дойти до садика и встретить сестру с матерью.

«Моя история закончилась счастливо. Он пришел, и я выдохнула и крепко обняла сына. Через год я стала помогать искать людей. С февраля 2021 года я помогаю "ЛизеАлерт" прозванивать больницы», — подытожила Анастасия.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков.