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общество

Треть россиян планируют отказаться от летнего отпуска

Freepik, authors: blyjak

Около 37,7% россиян не каждый год берут отпуск летом.

Представители Русской школы управления (РШУ) среди сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса выяснили, что 37,7% россиян не каждый год берут отпуск летом: 31,9% из них иногда отказываются от него, а 5,8% вовсе не ходят в отпуск в этот период. Об этом пишет RT.

Как рассказали аналитики, большинство сотрудников ходят в отпуск два раза в год — 51,4%. При этом раз в год отпуск берут 25,4% участников опроса, три раза в год — 13,8%, не берут отпуск вовсе — 4,3%.

Отмечается, что летом 2023 года большая часть респондентов (73,1%) все же собираются отдохнуть от работы.

Напомним, больше половины россиян поддержали подработку в раннем возрасте.


Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/25052023/581302?utm_source=CopyBuОколо 37,7% россиян не каждый год берут отпуск летом.

#Россия #лето #отпуск #россияне
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Дарья Бочкун
журналист

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