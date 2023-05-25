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общество

Тюменец пытался задушить соседку тросом за отказ остаться на ночь

Фото: Сиб.фм

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал убийством своей соседке, пишет МегаТюмень.

Сообщается, что женщина попросила мужчину помочь по хозяйству. После проделанной работы он попросился у нее переночевать, но получил отказ. В итоге селянин не сдержал эмоций, взял в руки трос от стартера и начал ее душить.

Свою вину в случившему мужчина не признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Более того, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, тюменец избил знакомого металлической трубой за то, что тот угрожал ему топором.

#наказание #угроза #уголовное дело
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Дарья Бочкун
журналист

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