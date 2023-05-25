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общество

Ученые смогли найти способ вернуть парализованным людям способность ходить

Freepik, authors::AnnaStills

Парализованные люди смогут ходить с помощью нейроимплантов.

Европейские нейрофизиологи создали беспроводной компьютерный имплант, который будет связывать головной мозг с поврежденным спинным мозгом и тем самым возвращать парализованным людям способность самостоятельно ходить и управлять мышцами конечностей, пишет RuNews24.ru со ссылкой на Nature.

Специалисты сообщили, что новую разработку уже опробовали на взрослом мужчине, который был парализован на протяжении последних десяти лет.

В результате он смог управлять ключевыми мышцами ног уже через пять минут после включения «цифрового моста» между мозгом и позвоночником, а через сутки смог ходить.

Напомним, ученые доказали, что перед смертью вся жизнь проносится перед глазами.

#здоровье #разработки
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Дарья Бочкун
журналист

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