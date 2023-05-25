В Новосибирске четыре автомобиля пострадали в ДТП с троллейбусом № 24

В четверг, 25 мая, в Новосибирске произошло ДТП с участием троллейбуса и четырех автомобилей.

В Заельцовском районе Новосибирска произошла массовая авария с участием четырех автомобилей и троллейбуса № 24. По предварительной версии, водитель общественного транспорта отвлекся и врезался в легковушки. Об этом сообщается 25 мая в группе службы аварийных комиссаров «Альянс».

Авария произошла на улице Дуси Ковальчук. Троллейбус двигался по маршруту "Остановка Учительская — ж/м Станиславский», но в пути следования попал в ДТП.

В группе аваркомов сообщается, что в результате инцидента у дома № 22 никто не пострадал. Однако из-за ДТП между улицами Нарымская и Холодильная образовалась пробка.

Напомним, во вторник, 23 мая, в Новосибирске произошла авария с участием Lexus и Mercedes-Benz G-Класс. От удара «Гелендваген» перевернулся на крышу. Очевидцы ДТП вместе с сотрудниками МЧС помогли перевернуть машину обратно.