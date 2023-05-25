В Новосибирске бывший эксперт ТУАД получил взятку в 200 тысяч рублей

В Новосибирске с бывшего эксперта ТУАД взыщут 200 тысяч рублей из-за взятки.

В Новосибирске с бывшего эксперта Территориального управления автомобильных дорог региона взыщут 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что мужчину признали виновным в получении взятки 200 тысяч рублей. По версии следствия, он внес ложные сведения в документы о качестве асфальтобетона, используемого при строительстве.

Прокуратура направила иск о взыскании суммы с должностного лица в пользу государства.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске рядового осудили на 5 лет за уклонение от воинской службы.