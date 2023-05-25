В Новосибирске глава азербайджанской диаспоры ищет авторов ролика о мигрантах на Хилокской

Глава азербайджанской диаспоры в Новосибирской области Расим Бабаев внимательно посмотрел ролик, где выступающие выразили недовольство мигрантами с улицы Хилокская. Появление этого видео он объясняет конфликтом коммерческих интересов.

21 мая в соцсетях начали распространять ролик, на кадрах которого жители улицы Хилокская в Новосибирске обращаются к президенту России Владимиру Путину. Как заявляют авторы видео, они устали от соседства с мигрантами.

«Сегодня идёт специальная военная операция. Мы – Новосибирск — тыловой город, нас убивают! 8 ноября 2021 года 17-летний таджик нанёс три удара ножом русскому подростку, парню отняли почку, и теперь он инвалид, — говорят на кадрах записанного видео новосибирцы. – Прошлым летом таджик убивает русскую девочку – 13 ножевых ранений, девочку похоронили. Прошлой осенью в Новолуговом таджики-подростки избивают русского подростка, прикрываясь силой взрослых таджиков, не давая ему шанса на сопротивление. Постоянные драки, гонения и избиения...»

Ролик длится примерно 10 минут. Председатель азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска, член координационного совета при мэрии Новосибирска Расим Бабаев внимательно посмотрел его. Он не согласен с позицией новосибирцев.

«Я думаю, что те, кто говорит на видео, никакого отношения не имеют к Хилокскому рынку. Я не считаю, что это — какой-то там международный скандал.

Там вообще другая ситуация: там какая-то конкуренция, ведь есть рядом ещё один торговый комплекс, — объясняет Расим Бабаев.

– Эти люди там не проживают, а ситуацию знают со слов других людей. Понятно, что там надо навести порядок, в основном там живут мигранты. Мы, как диаспора, готовы помогать населению».

В частности, Расим Бабаев говорит, что представители диаспоры готовы сами выйти и патрулировать улицы вместе с жителями улиц Малыгина или Хилокской.

«Мы выходили с этим предложением на конкретные структуры. Сейчас мы ищем авторов этого некрасивого, негативного ролика, которые обвиняют всех в том, что и убивают, и режут.... Пусть выйдут авторы ролика на меня, мы с ними за круглым столом проведём диалог, чтобы погасить негатив, — настаивает Расим Бабаев. – Мы готовы с ними сотрудничать и назначить встречу, на которую пригласим и вас, и другие СМИ. И будем культурно разговаривать».

Глава азербайджанской диаспоры также добавил, что ролик считает провокационным. Всё, что сказано, по его мнению, продиктовано исключительно корыстными интересами таких же торговцев. Также Расим Бабаев уверен, что ситуацию полностью контролируют правоохранительные органы.