В Новосибирске ищут пропавшего без вести жителя Нижнего Новгорода

Нижегородца высадили из поезда, с тех пор родные не знают, где он находится.

В Новосибирске ведутся поиски жителя Нижнего Новгорода, пропавшего без вести. Информацию об этом распространили в группе "Подслушано Новосибирск".

Николай Махоткин из Нижнего Новгорода оказался в сибирской столице вне плана. Во время поездки на поезде из Иркутска в Москву мужчина попал в состояние алкогольного опьянения и устроил инцидент. 21 мая сотрудники железнодорожной службы высадили Николая в Новосибирске, где полиция составила административный протокол, после чего его отпустили на свободу. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Поезд прибыл в Москву 23 мая, где его мать ожидала встречи с Николаем. Проводница сообщила женщине о произошедшем инциденте.

Пропавший имеет следующие характеристики: рост 170 см, крепкое телосложение, голубые глаза.

Напомним, пропавших в Новосибирске женщину с 11-летним сыном нашли в другом городе.