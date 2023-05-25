Пропавших в Новосибирске женщину с 11-летним сыном нашли в другом городе

Стало известно, где были обнаружены пропавшая жительница Новосибирска Ольга Лебедева с 11-летнем сыном.

Пропавшую из съемной квартиры 14 апреля в Новосибирске Ольгу Лебедеву нашли вместе с сыном в другом городе. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"В результате проведения розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска было установлено местонахождение данных граждан", — пояснили в ведомстве.

Помимо этого, стало известно, что противоправных действий в отношении женщины и ребенка не совершалось.

В поисковом отряде "ЛизаАлерт" Сиб.фм сообщили, что горячую линию поступил сигнал по ранее распространенной ориентировке, а добровольцы оперативно отработали информацию.

Как ранее писал Сиб.фм, пропавшую Ольгу Лебедеву с 11-летним сыном из Новосибирска нашли спустя полтора месяца. Она ушла из съемной квартиры вместе с сыном, взяв только необходимые вещи и документы. До ее исчезновения родственники заподозрили неладное — Ольга перевела сына на домашнее обучение, а сама заинтересовалась инопланетянами.

Напомним, в Новосибирске эзотерик Игорь Вечерский еще до обнаружения женщины сообщал журналистам, что пропавшая сибирячка и ее ребенок живы и находятся в окружении других людей.