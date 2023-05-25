В Новосибирске обнажённая девушка шокировала посетителей ресторана

Жительница Новосибирска пришла обнажённой на веранду ресторана.

В Новосибирске на летней веранде ресторана появилась обнаженная девушка, привлекая внимание окружающих.

Сотрудники заведения, находящегося на улице Добролюбова, запечатлели происшествие на видео. Ролик был опубликован в Telegram-канале «АСТ Black». На кадрах видно, как девушка в трусах и кроссовках держит остальную одежду в руках, а затем начинает одеваться рядом с одним из столиков.

«На Добролюбова рабочий день сотрудников ресторана скрасила беззаботная мадам», — отмечает автор публикации.

Появление обнаженной девушки привлекло внимание посетителей.

Напомним, в Новосибирске определены 6 официальных пляжей на летний сезон 2023 года.