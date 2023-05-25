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общество

В Новосибирске омбудсмен разбирается в ситуации с подростками на «Золотой Ниве»

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирцы пожаловались на агрессивных подростков в Дзержинском районе.

В Новосибирске возникла проблема с группой подростков, которые устраивают беспорядки в окрестностях «Золотой Нивы». Жители дома №18/1 стали жертвами их домогательств: хулиганы жгут почтовые ящики, испражняются и пристают к прохожим.

Детский омбудсмен Надежда Болтенко подключилась к ситуации и заявила, что важно проверить правдивость сообщений о происходящем, а также узнать, кто эти подростки и из каких семей они, сообщила она изданию «АиФ-Новосибирск».

В ГУ МВД по региону уже начали проверочные мероприятия по инциденту, инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личности детей.

Напомним, ранее глава ЧВК «Вагнер» Пригожин предложил наказание для педофила из Новосибирска.

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Александр Борисов
журналист

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