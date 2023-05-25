Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин предложил наказание для педофила из Новосибирска

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал строгое наказание для мужчины в военной форме, который изнасиловал двух девочек в Новосибирске.

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал строго наказать педофила, который надругался над двумя девочка на улице Разъездная в Новосибирске. Об этом он сообщил изданию Daily Storm.

По его словам, если 42-летний обвиняемый в насильственных действиях над несовершеннолетними попадет в ЧВК, ему будет очень тяжело.

«Поверьте, наказанием данного конкретного гражданина родители этих девочек будут довольны», — отметил он.

Помимо этого, Пригожин отметил, что набирал заключенных в зону спецоперации, «чтобы не погибали дети других граждан». По его словам, экс-заключенные после СВО совершают преступления в 25 раз меньше, чем раньше.

Как ранее писал Сиб.фм, на территории гаражного кооператива, где мужчина в военной форме изнасиловал девочек 10 и 12 лет, часто появляются наркоманы и алкоголики. Эти гаражи еще 13 лет назад попросили убрать местные жители.

Напомним, педофила арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.