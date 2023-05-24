В Новосибирске жители 13 лет просят убрать гаражи, где изнасиловали двух девочек

Жители Новосибирска написали коллективное письмо с просьбой снести гаражи, где изнасиловали двух школьниц.

Жители домов по улице Героев Труда 23 и 27 в Новосибирске еще 13 лет назад написали коллективное письмо, в котором просили снести гаражи на улице Разъездная, где на днях мужчина в военной форме изнасиловал двух девочек.





"Возражаем против установки гаражей на прилегающей к нашей территории домов. Въезд к этим гаражам будет проходить мимо детской площадки, жилых домов, через зеленую зону. На этой территории находится ливневой коллектор, к которому будет прекращен доступ", — говорится в обращении.

"Никто и с места их не сдвинул. Некоторые частники сами увозят, пара штук сгорели. А так все на месте", — пожаловались журналисту Сиб.фм новосибирцы.

В 2010 году администрация Советского района ответила жителям, что гаражи в этом месте установлены временно, — в связи с празднованием Дня города.





"Администрацией района предложено несколько площадок на свободных от застройки муниципальных землях в районе железной дороги с местоположением ул. Разъездная — ул. Героев Труда, для временного размещения металлических гаражей", — ответили власти.

Несмотря на обещания властей демонтировать конструкции, работы и не начались.

"Да никто ничего не уберет, мы эти отписки и ответы каждые полгода слышим", — жалуются жители района.

При этом главная по дому на улице Героев Труда, 23 в беседе с корреспондентом Сиб.фм отметила, что гаражи планируют убрать к 1 июня.

Как ранее писал Сиб.фм, на территорию гаражного кооператива часто появляются наркоманы и алкоголики. Именно там 20 мая 2023 года 42-летний мужчина в военной форме изнасиловал двух девочек.

Сейчас обвиняемый арестован на 2 месяца, ему грозит пожизненный срок лишения свободы.