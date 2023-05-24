В Новосибирске опубликованы фото с места изнасилования двух школьниц мужчиной в военной форме

В Новосибирске жители Разъездной рассказали, как ловили насильника школьниц.

В субботу, 20 мая, в новосибирском Академгородке 42-летний мужчина в военной форме завел двух девочек 10 и 12 лет за гаражи и надругался. Извращенца не остановила даже то, что кооператив находится рядом с жилыми домами, а в 100 метрах расположена новая ж/д станция "Сеятель". Корреспондент Сиб.фм побывал на месте и выяснил, почему никто не пришел на помощь школьницам.

"Алкаши и наркоманы"





Все собеседники Сиб.фм в голос говорят, что место, где произошло преступление, — абсолютно асоциальное. Там часто можно встретить наркоманов и спящих алкоголиков.

"Постоянно ножками и руками что-то копают, ищут, видать закладки", — сетует пожилая жительница района.

Со слов еще одой женщины, «по вечерам там часто сидят и выпивают малоприятные личности», а несколько лет назад даже убили человека.





"Иногда смотрим, как полиция приезжает и гоняет этих наркоманов. Мы уже устали", — говорит сибирячка.

Несмотря на плохую репутацию, "народная тропа" через гаражный кооператив не зарастает. Некоторые сокращают таким образом путь до новой ж/д станции "Сеятель" и обратно. Собаководы любят гулять тут с питомцами.





"Гуляем тут, можно отпустить, собака никуда не убежит, гаражи ведь вокруг", — рассказал хозяин собаки.

На вопрос о том, не страшно ли гулять среди ржавых конструкций, девушка ответила, что рассчитывает на защиту своего четвероногого друга.

Обошли всех

Нападение педофила на школьниц 10 и 12 лет произошло рядом с местной автошколой, которая находится буквально через забор от гаражей. Директор организации рассказал корреспонденту Сиб.фм, что в тот день правоохранители запросили записи с камер видеонаблюдения. Однако момент преступления техника не запечатлела. Тогда полицейские развернули масштабную операцию по поиску насильника на улице Героев Труда (улицы Разъездная и Героев Труда находятся рядом и пересекаются, — прим. ред.).

Со слов местных жителей, стражи порядка обходили все дома и опрашивали людей. Искали подозреваемого в военной форме.

"Ко мне тоже постучались и спросили, не видел ли я соседа по площадке, который в декабре 2020 года отрезал голову собутыльнику. Я удивился, так как его посадили в тюрьму. Я его уже 2 года не видел", — делится Георгий (имя изменено).

Георгий назвал имя соседа, оказалось, что такой человек действительно совершал зверское убийство 31 декабря 2020 года. В 2022-м его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Почему злодей, который отбывает наказание, заинтересовал полицейских — неизвестно.

Помимо этого сотрудники полиции и СК просматривали камеры и с других многоквартирных домов, но, по словам жителей, на них также ничего не было видно.

"Ходили, многих опрашивали. Спрашивали, видели ли подозрительного мужчину. Про само преступление мало, что говорили. Мы из новостей только потом этот ужас узнали", — сетуют новосибирцы.

Главная по дому на Героев Труда, 23, сообщила, что после преступления видела мужчину, который копался в помойке и достал военную куртку, а затем положил ее себе в пакет.

"Я сразу набрала в полицию и сообщила об этом. Они меня поблагодарили за содействие и успокоили. Сказали, что преступника уже поймали. Чья это куртка, без понятия", — поделилась Галина.

Угрожал гранатой

О девочках, ставших жертвами насильника, жители района не знают. Директор школы, расположенной неподалеку от места преступления, отказалась комментировать случившееся.

По данным телеграм-канала Baza, после задержания мужчина дал признательные показания и указал, в какое место отвёл девочек.





Как ранее писал Сиб.фм, две девочки гуляли недалеко от школы и встретили незнакомца на улице Разъездная. Он угрожал детям гранатой и обещал взорвать её, если они будут сопротивляться, затем завел их за гаражи и надругался. Родителям девочки рассказали, что мужчина был в военной форме.

Напомним, на насильника детей возбудили уголовное дело п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. 23 мая его арестовали и отправили в СИЗО на два месяца.