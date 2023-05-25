В Новосибирске показали мобильные реанимации, работающие в зоне СВО

В Новосибирске врачи отрабатывают навыки в очаге массовых санитарных потерь.

Новосибирские врачи отработают навыки работы в очаге массовых санитарных потерь, используя новейшие технологии и специализированное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 24 по 26 мая в Новосибирской области офицеры медицинской службы запаса будут обновлять теоретические знания и совершенствовать практические навыки организации медицинской помощи в ВС РФ.





Трехдневные сборы помогут главным врачам новосибирских больниц вспомнить теорию военной медицины, познакомиться с современными особенностями работы медицинских организаций в условиях военных действий и чрезвычайных ситуаций. Также участники сборов отработают межведомственные коммуникации. В мероприятиях примут участие представители как региональных, так и федеральных медорганизаций, а также военные медики.





Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов отметил, что руководителям медучреждений необходимо быть в тренде. По его словам, ФМБА уже накопил большой опыт оказания помощи в районах, которые соседствуют с СВО, как местным жителям, так и участникам спецоперации. Все руководители должны знать, с чем они могут столкнуться.

Участникам показали спецтехнику Федерального медико-биологического агентства для работы в очаге массовых санитарных потерь. Мобильный реанимационный комплекс является автономным. В нем есть все необходимое для медпомощи. Два таких автомобиля из Новосибирска сейчас работают в зоне СВО.

Региональный центр медицины катастроф продемонстрировал свои возможности, показав медицинскую палатку, в которой можно провести операцию и оказать экстренную помощь. Она может быть развернута в любом месте всего за 40 минут.

Помимо этого, в программе сборов предусмотрены практические занятия по эвакуации с поля боя и стрелковая подготовка.



Напомним, дважды вернувшийся из зоны СВО доброволец из Новосибирской области Сергей Долговязый после ранения закупил медикаменты сослуживцам на 35 тысяч рублей.