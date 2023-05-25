В Новосибирске школьники летом смогут путешествовать в соседние регионы за полцены

В Новосибирске школьники получат скидку 50% на поездки в Томск и Новокузнецк во время летних каникул.

В Новосибирске пассажиры в возрасте от 10 до 17 лет смогут путешествовать поездом в соседние регионы со скидкой 50%. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Льготы распространяются на поездки в вагонах 2 и 3 классов скорого поезда №857/858 Новокузнецк – Новосибирск и в вагонах 2В и 2Ж классов обслуживания скорого поезда №869/870 Томск-2 –Новосибирск и будут действовать с 1 июня по 31 августа 2023 года.

Для приобретения билета по льготной цене необходимо предъявить в кассе свидетельство о рождении или паспорт ребенка.

Также продолжает действовать детский тариф на поездки в поездах для пассажиров в возрасте от 5 до 10 лет вне зависимости от класса вагона.

Напомним, ранее сообщалось, что РЖД выделили Новосибирску деньги на подготовку проекта городской электрички.