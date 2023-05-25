В Новосибирске спасатели помогли мужчине снять наручники

Спасатели Новосибирска освободили руку мужчины от заблокированного наручника.

В среду, 24 мая, в аварийно-спасательный отряд "Центральный" службы МАСС Новосибирска обратился мужчина, родившийся в 1996 году, с просьбой о помощи в снятии наручников с его правой запястья. Спасатели осмотрели механизм наручников и руку мужчины, после чего приняли решение использовать пилу для перепиливания металла.

Работа заняла около 10 минут, и наручники были успешно сняты. Мужчина выразил благодарность спасателям за оказанную помощь и медицинская помощь ему не потребовалась.

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