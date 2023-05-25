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проиcшествия

В Новосибирске водитель Mitsubishi Lancer сбил 9-летнего ребёнка

Фото: ГИБДД Новосибирска

Ребёнок пострадал в результате аварии в Новосибирске.

На территории Калининского района 25 мая произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения управлял автомобилем Mitsubishi Lancer по улице Красный проспект, двигаясь со стороны улицы Тюленина в направлении улицы Мясниковой. В районе дома 309 по улице Красный проспект он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо, в соответствии с движением автомобиля, на регулируемом пешеходном переходе при зеленом сигнале светофора.

В результате ДТП пострадал мальчик 2014 года рождения. Его доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Характер полученных им травм уточняется. На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Новосибирске четыре автомобиля пострадали в ДТП с троллейбусом № 24.

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Александр Борисов
журналист

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