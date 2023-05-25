В Новосибирской области 3 июня запустят пляжные электрички

Поезда будут курсировать до 27 августа в Новосибирской области.

В Новосибирской области с 3 июня будут запущены пляжные электрички. Организацией поездок занимается АО "Экспресс-пригород" по заказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Дополнительные пригородные поезда, предназначенные для перевозки отдыхающих и купающихся, будут курсировать с 3 июня по 27 августа. Поезда будут работать по субботам и воскресеньям.

Поезд №6653 Новосибирск – Искитим: отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:00, прибытие на станцию Искитим в 12:25.

Поезд №6655 Новосибирск – Искитим: отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:02, прибытие на станцию Искитим в 14:26.

Поезд №6654 Искитим – Новосибирск: отправление со станции Искитим в 14:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:34.

Поезд №6656 Искитим – Новосибирск: отправление со станции Искитим в 15:45, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:11.

Компания "Экспресс-пригород" просит пассажиров быть внимательными и учесть изменения в расписании при планировании своих поездок.

Напомним, в Новосибирске определены 6 официальных пляжей на летний сезон 2023 года.