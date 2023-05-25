В Новосибирской области 58 000 человек имеют патологию щитовидной железы

По мнению главного эндокринолога Новосибирской области, заболевания щитовидной железы неизлечимы.

В Новосибирской области зарегистрировано около 58 тысяч взрослых пациентов с патологиями щитовидной железы. Об этом сообщил минздрав региона со ссылкой на главного эндокринолога Новосибирской области Олесю Шабельникову. По ее словам, эти патологии занимают второе место после сахарного диабета.

Самыми распространенными заболеваниями шитовидки являются узловые формы зоба. На втором месте — аутоимунные заболевания (гипотериоз и гипертериоз), на третьем — йододефицитные состояния. Также очень часто йододефицитный зоб регистрируется у подростков.

Причины этих нарушений, по мнению доктора, не зависят от возраста и кроются в недостаточном содержании йода в рационе, плохой экологии, вредных факторах производства, нарушении режима труда и отдыха и генетической предрасположенности. Часто причиной аутоимунных заболеваний становится стресс.

В отдельной группе риска находятся молодые люди, употребляющие спортивные коктейли, поскольку коровий белок в большом количестве может также стать катализатором аутоиммунных заболеваний.

Первым симптом нарушения функции щитовидной железы является сбой в обмене веществ. При слабой функции щитовидки обмен веществ замедляется, человек набирает вес, у него появляется отечность, сухость кожи падает давление, возникает апатия.

В случае обратной патологии, обмен веществ ускоряется, появляются тахикардия, потливость, резкое снижение веса, психоэмоциональная лабильность. Также щитовидная железа может смещаться, увеличиваться в размерах и сдавливать гортань.

К сожалению, в большинстве случаев заболевания щитовидной железы неизлечимы. Исключение, по словам Олеси Шабельниковой, составляет только Базедова болезнь.

Чтобы уберечь себя от проблем со щитовидной железой эндокринолог советует просто ежедневно добавлять в пищу йодированную соль. При правильном образе жизни этого будет достаточно, чтобы закрывать суточную потребность организма в йоде.

А вот самостоятельно принимать препараты йода врач не рекомендует. Их назначают только по показаниям.

Напомним, ранее врач предупредил об опасных болезнях, которыми могут заразиться дачники.