Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
25 мая, 23:54
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня
25 мая, 23:54
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня 22:04
общество

В Новосибирской области 58 000 человек имеют патологию щитовидной железы

Фото: pixabay.com

По мнению главного эндокринолога Новосибирской области, заболевания щитовидной железы неизлечимы.

В Новосибирской области зарегистрировано около 58 тысяч взрослых пациентов с патологиями щитовидной железы. Об этом сообщил минздрав региона со ссылкой на главного эндокринолога Новосибирской области Олесю Шабельникову. По ее словам, эти патологии занимают второе место после сахарного диабета.

Фото В Новосибирской области 58 000 человек имеют патологию щитовидной железы 2

Самыми распространенными заболеваниями шитовидки являются узловые формы зоба. На втором месте — аутоимунные заболевания (гипотериоз и гипертериоз), на третьем — йододефицитные состояния. Также очень часто йододефицитный зоб регистрируется у подростков.

Причины этих нарушений, по мнению доктора, не зависят от возраста и кроются в недостаточном содержании йода в рационе, плохой экологии, вредных факторах производства, нарушении режима труда и отдыха и генетической предрасположенности. Часто причиной аутоимунных заболеваний становится стресс.

В отдельной группе риска находятся молодые люди, употребляющие спортивные коктейли, поскольку коровий белок в большом количестве может также стать катализатором аутоиммунных заболеваний.

Первым симптом нарушения функции щитовидной железы является сбой в обмене веществ. При слабой функции щитовидки обмен веществ замедляется, человек набирает вес, у него появляется отечность, сухость кожи падает давление, возникает апатия.

В случае обратной патологии, обмен веществ ускоряется, появляются тахикардия, потливость, резкое снижение веса, психоэмоциональная лабильность. Также щитовидная железа может смещаться, увеличиваться в размерах и сдавливать гортань.

К сожалению, в большинстве случаев заболевания щитовидной железы неизлечимы. Исключение, по словам Олеси Шабельниковой, составляет только Базедова болезнь.

Чтобы уберечь себя от проблем со щитовидной железой эндокринолог советует просто ежедневно добавлять в пищу йодированную соль. При правильном образе жизни этого будет достаточно, чтобы закрывать суточную потребность организма в йоде.

А вот самостоятельно принимать препараты йода врач не рекомендует. Их назначают только по показаниям.

Напомним, ранее врач предупредил об опасных болезнях, которыми могут заразиться дачники.

#Новосибирская область #врачи #эндокринолог
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в