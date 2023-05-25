В Новосибирской области обновят общественный транспорт за 2,7 млрд рублей

В Новосибирской области не хватает около 300 пассажирских автобусов.

В Новосибирской области планируют приобрести пассажирские автобусы и троллейбусы на сумму 2,7 млрд. рублей. 1, 7 млрд. будут выделены из федерального бюджета, остальные средства правительство региона получит в качестве специального казначейского кредита. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу регионального Минтранса Анатолия Костылевского.

По последним данным, региону не хватает 293 пассажирских автобуса, которые будут ходить как по внутригородским, так и по внутрирайонным маршрутам. Из запланированных 2, 7 млрд. рублей на обновление общественного транспорта, 803,5 млн. рублей будет потрачено на приобретение автобусов; 822,3 млн. рублей – на приобретение троллейбусов в лизинг и 110 млн рублей – на модернизацию трамвайных вагонов. На кредитные средства купят 200 автобусов — порядка 30% от общего объема общественного транспорта региона.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирска область получит в кредит 1 млрд. рублей на покупку общественного транспорта.