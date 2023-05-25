Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
25 мая, 11:40
пробки
5/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня
25 мая, 11:40
пробки
5/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня 10:10
общество

В Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО 45-летним Евгением Рыжкевичем

Фото: группа "Новосибирск скорбит" в ВК

Житель Куйбышевского района Новосибирской области 7 мая погиб на Донбассе.

В Куйбышевском районе Новосибирской области 25 мая простились с Евгением Рыжкевичем, который погиб в зоне спецоперации на Донбассе. Об этом сообщили в администрации района.

Евгений окончил местную школу №9 и профессиональное училище №8. Когда началась специальная военная операция на Украине, он добровольно принял решение встать на защиту Родины и отправился на передовую. 7 мая 2023 года боец пал при исполнении боевой задачи. Евгению было 45 лет.

Земляки простились с павшим бойцом сегодня, 25 мая, в городе Куйбышеве, в прощальном зале МУП «Ритуал», по адресу: ул. Каинская, 168.

Редакция Сиб. фм выражает соболезнования родным и близким героя.

Напомним, ранее сообщалось, что В Новосибирской области участники СВО и их семьи получат дополнительные льготы.

#Новосибирская область #армия #погиб человек
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в