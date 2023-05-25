В Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО 45-летним Евгением Рыжкевичем

Житель Куйбышевского района Новосибирской области 7 мая погиб на Донбассе.

В Куйбышевском районе Новосибирской области 25 мая простились с Евгением Рыжкевичем, который погиб в зоне спецоперации на Донбассе. Об этом сообщили в администрации района.

Евгений окончил местную школу №9 и профессиональное училище №8. Когда началась специальная военная операция на Украине, он добровольно принял решение встать на защиту Родины и отправился на передовую. 7 мая 2023 года боец пал при исполнении боевой задачи. Евгению было 45 лет.

Земляки простились с павшим бойцом сегодня, 25 мая, в городе Куйбышеве, в прощальном зале МУП «Ритуал», по адресу: ул. Каинская, 168.



Редакция Сиб. фм выражает соболезнования родным и близким героя.

Напомним, ранее сообщалось, что В Новосибирской области участники СВО и их семьи получат дополнительные льготы.