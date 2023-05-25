В Новосибирской области выставили на торги права на использование 34 озер

В Новосибирской области выставили на аукцион озера, предназначенные для разведения рыбы.

В Новосибирске Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству объявило открытый аукцион на право использовать для рыбоводческой деятельности 34 озер, расположенных на территории региона. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Заявки принимаются до 7 июня, торги состоятся 22 июня. В числе выставленных на торги водоемов озера: Стеклянное в Купинском районе, Гаврилово и Большое Песчаное — в Чановском районе, Сарыбалык — в Здвинском районе.

Отдельный аукцион объявлен и на 14 озер, расположенных на территории Республики Алтай, среди которых озеро Кара-Куль в Кош-Агачском районе, Уймень — в Чойском районе, Джангысколь — в Улаганском районе и еще 11 озер общей площадью более 880 гектаров. Заявки на торги по этим лотам принимаются до 26 мая, а сам аукцион состоится 6 июня.

Победитель получит в пользование озера сроком на 25 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области после очистки пересохло о уникальное озеро.