В Новосибирской области пожары охватили более 1500 гектаров леса

В Новосибирской области с начала пожароопасного периода произошло около 300 пожаров.

В Новосибирской области по состоянию на 24 мая произошло 293 пожара, 87 из которых — по вине человека. Огнем было пройдено 2063,28 га, в том числе 1567,95 га леса. Средняя площадь одного пожара составила 7,04 га. Все пожары были ликвидированы в течение суток. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Новосибирской области.

Предварительный общий ущерб от лесных пожаров составил 2 515,5 тыс. рублей.

В настоящий момент проводится авиационное и наземное патрулирование лесов. В ходе наземного мониторинга было обследовано 262 674,1 га и обнаружено 128 возгораний.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности было привлечено 29 человек, совокупная сумма административных штрафов составила 180 тыс. рублей.

Напомним, по данным синоптиков, до 30 мая в регионе сохранится чрезвычайная (5 класса), местами высокая (4 класса) пожароопасность.

Напомним, ранее сообщалось, что в деревне Алексеевка Новосибирской области вспыхнул пожар на площади 100 га.