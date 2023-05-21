Площадь пожара в деревне Алексеевка под Новосибирском составила 100 га

В Новосибирской области пожарные отчитались о локализации возгорания травы в деревне.

Пожар в деревне Алексеевка Новосибирского района локализован. Сообщение о возгорании травы, охватившей площадь в 100 гектаров, поступило в 11:33 местного времени. Пожар не представлял угрозы для населенного пункта. Команда пожарных смогла контролировать ситуацию и осуществить локализацию в 15:10, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В борьбе с огнем были задействованы 49 человек и 15 единиц техники, включая 33 спасателя и 9 пожарных машин от МЧС России. Их совместные усилия позволили успешно ограничить распространение пожара и предотвратить его дальнейшее расширение.

Напомним, в Новосибирской области до 22 мая продлили особый противопожарный режим. За данным Западно-Сибирского УГМС, в регионе уже несколько дней держится 4-5 класс горимости, поскольку стоит сухая и ветреная погода.

21 мая во второй половине дня ожидается северо-восточный ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском произошёл крупный пожар в садоводстве «Геофизик».