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общество

В Новосибирском зоопарке впервые поселились черношейные журавли

Фото: Новосибирский зоопарк

В зоопарке Новосибирска появились редкие птицы.

В Новосибирском зоопарке появилась новая достопримечательность — черношейные журавли. Этот вид птиц является редким и обитает в Тибетском нагорье в Китае и Индии. Зоологические учреждения по всему миру занимаются сохранением черношейных журавлей, и теперь они появились и в столице Сибири.

Птиц привезли из Московского зоопарка, и они уже проходят адаптацию в новом месте обитания.

Кроме черношейных журавлей, в зоопарке обитают и другие виды этих птиц. На данный момент их восемь. Но уже весной 2023 года зоопарк получит несколько новых видов животных в рамках обменных программ.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский зоопарк показал игры белых медвежат.

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Дамир Трубников

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