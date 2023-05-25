В Новосибирском зоопарке впервые поселились черношейные журавли

В зоопарке Новосибирска появились редкие птицы.

В Новосибирском зоопарке появилась новая достопримечательность — черношейные журавли. Этот вид птиц является редким и обитает в Тибетском нагорье в Китае и Индии. Зоологические учреждения по всему миру занимаются сохранением черношейных журавлей, и теперь они появились и в столице Сибири.

Птиц привезли из Московского зоопарка, и они уже проходят адаптацию в новом месте обитания.

Кроме черношейных журавлей, в зоопарке обитают и другие виды этих птиц. На данный момент их восемь. Но уже весной 2023 года зоопарк получит несколько новых видов животных в рамках обменных программ.



Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский зоопарк показал игры белых медвежат.