В промзоне Новосибирска загорелись покрышки на площади 30 квадратных метров

В Новосибирске опубликовали кадры пламени и столба чёрного дыма в промзоне.

В Первомайском районе Новосибирска на территории завода «Сибирской промышленной компании» загорелись покрышки. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Точный адрес возгорания — улица Твардовского, 3 к6. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пожар потушили прибывшие на вызов две бригады МЧС, пострадавших нет.

Как предварительно сообщают в соцсетях, причиной возгорания могли стать сварочные работы, которые проводили близко к покрышкам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области за сутки пожары охватили более 1500 гектаров леса. Только за последние 24 часа в регионе зарегистрировали около 300 пожаров.