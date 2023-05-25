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общество

В Самарской области ввели запрет на использование дронов

Freepik, authors: wip-studiolublin

За их использование грозит административная и уголовная ответственность.

На территории Самарской области с конца января действует запрет на использование любых видов беспилотных воздушных судов (БВС), пишет sovainfo.ru.

Самовольное использование лицом воздушного пространства БВС является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Для пресечения таких полетов в ГУ МВД России по Самарской области создан отдел, который занимается противодействием беспилотников, незаконно использующих воздушное пространство. Специалисты прибегают к использованию специальных технических средств, позволяющих произвести поиск и обнаружение дрона, а также заблокировать его работу.

Напомним, в колонию под Новосибирском пытались провезти электронику с помощью дрона.

#наказание #дрон #уголовная ответственность
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Дарья Бочкун
журналист

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