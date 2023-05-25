В Санкт-Петербурге проходят Дни культуры Новосибирской области

Дни культуры сибирской столицы начались в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге стартовали Дни культуры Новосибирской области, которые пройдут 25 и 26 мая. Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию региона. В рамках этого крупного проекта, помимо разнообразной культурной программы, также запланировано подписание нескольких соглашений о сотрудничестве.

В течение двух дней ведущие культурные учреждения Новосибирской области представят лучшие коллективы и проекты перед жителями северной столицы.

Их выступления состоятся на площадках Академической капеллы, Мариинского театра и Театра юных зрителей. Более того, жители и гости Санкт-Петербурга смогут заглянуть в Новосибирск через установленную на Набережной реки Мойка дверь. Аналогичная дверь появилась и в Новосибирске в Краеведческом музее, где сибиряки могут передавать привет петербуржцам в режиме реального времени.

Напомним, ранее Аллея кадетской славы России открылась в Новосибирской области.