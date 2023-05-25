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общество

Врач Умнов опроверг популярный миф о пользе вина

Freepik, authors: franckreporter

Хирург Александр Умнов усомнился в утверждении, что бокал вина снижает риск проблем с сердцем.

Злоупотребление вином может привести к болезням сердечно-сосудистой системы, циррозу и мерцательной аритмии. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.

«Некоторые называют вино «напитком аристократов», ссылаясь на исследования, что один бокал красного вина в день для женщин и от одного до двух бокалов в день для мужчин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета. Но чаще обнаруживался обратный эффект», — заявил врач.

Умнов отметил, что постоянное употребление вина также негативно отражается на умственных способностях, страдает психика, искажается восприятие действительности.

Напомним, врач рассказал, как пиво может довести до депрессии.

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Дарья Бочкун
журналист

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