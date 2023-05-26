Депутаты Заксобрания обсудили проблемы безопасности на дорогах в Бердске

26 мая внеочередное заседание комиссии администрации города Бердска по обеспечению безопасности дорожного движения прошло с участием депутатов регионального парламента. Как пояснил председатель городского Совета депутатов Владимир Голубев, в Бердске ухудшилась обстановка на дорогах. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский подтвердил эту информацию, отметив рост по количеству ДТП и раненых.

«Нам небезразлична та работа, которая проводится, для нас важны принимаемые решения, направленные на безопасность жителей. Обсуждение возникающих проблем – это уже половина пути к их решению», — подчеркнула заместитель председателя Законодательного Собрания Ирина Диденко, приветствуя участников комиссии от имени председателя регионального парламента Андрея Шимкива и депутатов Заксобрания.

Председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко сказал, что тема тесно связана с деятельностью комитета: «В ежедневном режиме мы отслеживаем ситуацию на дорогах. Мы принимаем участие в контроле за ходом дорожно-строительных работ. Конечно, нас беспокоит рост количества ДТП с погибшими, пострадавшими — и это не пустые слова. Это человеческие жизни! В первую очередь. И это визитная карточка всей Новосибирской области – все, что связано с транспортом, дорогами, безопасностью. Иногда ответственные исполнители пытаются сослаться на то, что недостаточно денег. Я убежден, что у нас информационного сопровождения и профилактических мероприятий недостаточно, а деньги для этого направляются, и никогда ни губернатор, ни Законодательное Собрание экономить на этом не будут».

Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Андрей Кузнецов констатировал: на дорогах Бердска в текущем году количество ДТП возросло на 30 процентов (с 15 до 20 фактов), раненых в ДТП стало больше на 71 процент (два человека). Для стабилизации обстановки с 22 мая по 26-е была организована неделя дорожной безопасности. Она включала в себя встречи с детьми и взрослыми, профилактические беседы, контроль состояния улично-дорожной сети. Депутаты регионального парламента отметили, что комплекс таких усиленных мероприятий следует масштабировать на всю Новосибирскую область.

По оценке Андрея Кузнецова, в автотранспортных предприятиях не поставлен на должную основу контроль за состоянием подвижного состава и профилактическая работа по соблюдению водителями транспортной дисциплины, в результате по вине водителей автобусов зарегистрирован рост количества ДТП и раненых в них людей. А 85 процентов происшествий возникают из-за колейности и ям на дорогах, отсутствия горизонтальной разметки проезжей части и освещения, и прочих недостатков эксплуатационного состояния улиц. Госавтоинспекция подготовила и направила в администрацию Бердска предложения по улучшению состояния дорог.

«Сколько нужно финансов для реализации предложенных мероприятий? — задала вопрос Ирина Диденко. — По финансированию мер, о которых говорит ГИБДД, депутаты включатся в работу, будем помогать. Вопрос по срокам. Объем предложений довольно большой (судя по тому, что мы сейчас в докладе услышали), есть понимание, в какие сроки нужно уложиться?» Глава города Роман Бурдин пообещал просчитать стоимость и обозначить сроки.

Вопрос Валерия Ильенко касался обустройства пешеходных переходов к образовательным организациям. По ГОСТу оборудованы все такие переходы, заверил Роман Бурдин, однако пообещал провести контрольные выезды на участки возле школ и детских садов. Далее глава Бердска признал, что отсутствует системный подход к профилактике безопасности на дорогах. И к соблюдению скоростного режима не все горожане относятся ответственно, значит, городу нужно больше камер на улицах.

Директор бердского предприятия ЖКХ Александр Обрывко проинформировал, что в 2022 году 203,2 млн рублей было потрачено на ремонт 14,2 км внутригородских дорог. Порядка 600 тысяч рублей потратили на разработку проекта организации дорожного движения на 31 улице, а всего в Бердске 289 улиц. В 2023 году планируется увеличить финансовую емкость программы до 234 млн рублей и нарастить объем отремонтированных дорог до 16 км, установить больше искусственных неровностей и обустроить больше тротуаров.

Валерий Ильенко акцентировал, что в этом году Бердск одним из первых практически на сто процентов заключил контракты на ремонт и строительство дорог. «Это город-спутник, который находится рядом с Новосибирском и должен быть образцовым, – выразил уверенность парламентарий. – И депутаты Законодательного Собрания готовы поддержать те начинания, которые зарождаются в Бердске. Убежден, что той командой депутатов, которая сегодня присутствовала на заседании, при участии Минтранса, ГИБДД, администрации города положительный результат будет достигнут. Мы сегодня поддержали инициативу по проведению расширенного заседания муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения и в дальнейшем продолжим эту практику».

Вице-спикер областного парламента Ирина Диденко подвела итог: «Выработан большой перечень предложений, которые необходимо реализовать в городе Бердске. Это и обустройство пешеходных переходов, и повышение качества дорожного полотна, и установка знаков... Конечно, депутаты будут помогать. Когда администрация города определит объем финансирования и сроки, будем работать, чтобы максимально все выполнить и тем самым повысить уровень безопасности на дорогах. Конечно, необходима и дополнительная профилактическая работа в школах, с родителями – например, в рамках приближающегося Дня защиты детей хорошо бы организовать обучающие площадки».