Доставщики продуктов раскрыли свой заработок в Москве

За день курьеры службы доставки продуктов в Москве могут заработать 5000 рублей.

В пресс-службах «СберМаркета» и «ВкусВилла» рассказали, какое количество курьеров работает каждый день на доставке продуктов, а также назвали размер их заработка. Об этом пишет RT.

Так, в «СберМаркете» отметили, что, например, в Москве продукты еженедельно доставляют около 3,8 тысячи курьеров. А ежедневный заработок может дойти вплоть до 5000 рублей, если наблюдается повышенный спрос, то до 10 000 рублей. А во «ВкусВилле» ежедневно работают 7–9 тысяч курьеров, доход которых в среднем составляет 5–7 тысяч рублей.

Отмечается, что курьеры «СберМаркета» доставляют буквально все: даже садовую мебель и 100 литров воды. Доставщики «ВкусВилла» могут самостоятельно выбирать, какое количество заказов за день они успеют привезти.

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